Встреча Путина и Лукашенко “один на один” вызвала вопросы: Для кого дополнительные кресла?

14.09.2020, 14:23, Разное

Общение двух лидеров “один на один” пройдет в резиденции “Бочаров Ручей” в Сочи. В Сети распространилась фотография комнаты для переговоров. На снимке можно увидеть флаги России и Белоруссии, два телевизионных экрана и четыре кресла.

Кадр вызвал вопросы у пользователей. “Для кого дополнительные кресла?”, – процитировал любопытных читателей телеграм-канал “Пул Первого”. Ответ оказался прост: для послов. Дипломатов пригласят при необходимости.

Одной из тем переговоров станет политический кризис в республике. Ранее Путин сообщил о создании резерва из российских силовиков для подавления акций протеста. Они появятся на территории Белоруссии, если ситуация выйдет из-под контроля.

Напомним, массовые беспорядки в республике начались 9 августа. Сотни жителей Белоруссии остались недовольны тем, что победу на очередных выборах президента одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за него отдали голос более 80% человек.

Политик заявил, что не допустит смены власти в стране. По мнению Александра Лукашенко, к происходящему в республике причастны западные государства, в частности – Соединенные Штаты. Они якобы хотят настроить жителей Белоруссии против России.