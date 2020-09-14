Минэкономразвития предсказало падение доходов россиян

14.09.2020, 14:23, Разное

В Министерстве экономического развития России считают, что реальные доходы граждан сократятся на 3% по итогам 2020 года. При этом рост зарплат составит 1,5%.

Тем не менее, в правительстве надеются, что до конца 2022 года реальный уровень зарплат поднимется на 2,2%, а в 2023 году – на 2,5%. В кабмине убеждены, что падение доходов россиян продлится недолго. Специалисты прогнозируют, что уже в следующем году они повысятся на те же 3%, а в 2022 году – на 2,4%, сообщает Ura.ru.