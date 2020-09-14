Оглашен приговор по делу Бар Рафаэли: мать модели сядет в тюрьму на 16 месяцев

14.09.2020, 14:20, Разное

В суде Тель-Авива огласили приговор по делу Бар Рафаэли и ее матери Ципи о неуплате налогов на сумму около 10 миллионов долларов, расследование которого длилось около пяти лет. Модель приговорили к шести месяцам условно и к 9 месяцам общественных работ. Кроме того, Бар должна будет выплатить все неоплаченные налоги (это 2,3 миллиона долларов) и штраф 730 тысяч долларов. Что касается ее матери Ципи, ее приговорили к 16 месяцам тюрьмы – она должна отправиться туда 21 сентября. И соответствующему штрафу – 730 тысяч долларов.

Ципи (слева), ее муж Раффи (стоит рядом с Бар) и Бар Рафаэли с адвокатами в зале суда Тель-Авива, июль, 2020 годНапомним, в июле на заседании суда Рафаэли призналась в том, что специально искажала данные в налоговой декларации, когда жила в Америке, чтобы не платить израильских налогов. Суд доказал, что Бар уклонялась от выплаты налогов государству в период с 2009 по 2012 годы. В то время зарплата модели исчислялась миллионами, однако в казну Израиля из этих доходов практически ничего не попало. Тогда же мать Бар покупала на свое имя (и на деньги дочери) недвижимость, дорогие автомобили и прочие вещи, тем самым отвлекая внимание от финансовой ситуации Бар.

Примечательно, что именно в означенный период – с 2009 по 2012 год – Бар Рафаэли сама находилась в США, поскольку встречалась с Леонардо Ди Каприо. Ранее адвокаты модели пытались использовать этот факт как смягчающее обстоятельство: роман с актером они называли практически семейными отношениями, а также указывали на то, что, проживая в США, Бар не несла ответственности за внутренний подоходный налог за доходы и за свою квартиру в центре Тель-Авива. Однако все эти аргументы суд не признал достаточным основанием – ведь Израиль все равно был и остается основным местом жительства Бар, а ее отношения с Ди Каприо не были оформлены официально.

Леонардо Ди Каприо и Бар Рафаэли, январь 2010 год