 

Артем Богач вручил картину знаменитого художника участнице конкурса красоты Анастасии Божковой

14.09.2020, 14:17, Разное

Картину знаменитого художника из рук президента и вице-президента Клуба богачей получила участница международного конкурса красоты World Queen 2020, состоявшегося в середине августа в Soho Rooms.
Титулованная красавица, Миссис Globe 20, Миссис Crimea 20, Мисс Eurasia 19 Анастасия Божкова была награждена неожиданным презентом ‒ картиной известного российского и германского художника-абстракциониста, каллиграфа Виктора Евсеевича Николаева (ВНика) под названием «Эмоция». Подарок вручили президент Клуба богачей Артем Богач и вице-президент Артем Лорес.

Картины художника высоко ценятся потомками, поскольку писать маэстро начал достаточно поздно – в 26 лет. В 27 волею судьбы он познакомился с Франциско Инфанте, известным тогда представителем группы кинетистов, основателем так называемого «артефакта». Встреча обусловила развитие его авторского стиля, пробудила стремление к личному, неповторимому творчеству. И действительно, его картины нельзя отнести ни к популярному тогда в нашей стране соц-арту, ни к постконструктивистскому геометризму, ни к неотрадиционализму. Нельзя назвать их и «лирической абстракцией». Они стоят особняком и до сих пор поражают современников (а также мэтров Энди Уорхолла, Илью Кабакова, Кристо, упомянутого Франциско Инфанте, с которыми Виктор Евсеевич вел арт-диалоги). К слову, насладиться ими вживую многие ценители смогли на персональной выставке художника в Третьяковской галерее.

Стоит ли говорить, что после его смерти в 2017 году каждое полотно приобрело особую ценность?



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