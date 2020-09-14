 

Иван Охлобыстин негативно высказался о творчестве молодых комиков

14.09.2020, 14:17, Разное

Иван Охлобыстин признался, что он не в восторге от современного юмора и творчества молодых комиков. По словам актера, многие шутят на темы, которые граничат с пошлостью, а зрители от этого уже устали.
54-летний артист отметил, что он не любит смотреть телевизор, но иногда может включить какое-то интеллектуальное шоу или программу о путешествиях. Иван Охлобыстин заявил, что «из-за отсутствия соцконфликта юмор переместился в паховую область», поэтому подобные проекты ему не нравятся. Актер признался, что ему стыдно за молодых коллег, которые пытаются подобным образом построить карьеру.

Ранее Иван Охлобыстин завершил съемки в программе «Золото Геленджика», которую он вел совместно с Тимуром Родригезом и Кристиной Асмус. Ради этого реалити-шоу, как отметил актер, он бы включил телевизор. Участникам проекта предстоит пройти различные испытания. Артисту нравится, что тут нет «копания в грязном белье», а присутствует азарт, жажда победы и экстрим. Победитель шоу на ТНТ получит несколько килограммов золота.



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