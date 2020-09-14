США заподозрили Иран в подготовке покушения на американского посла в ЮАР

14.09.2020, 14:10, Новости дня

Тегеран изучает возможность «ликвидировать» посла США в ЮАР Лану Маркс, пишет Politico со ссылкой на данные американской разведки. Таким образом, по словам издания, иранские власти стремятся отомстить Дональду Трампу за убийство своего видного генерала Касема Сулеймани.



Reuters

Иранские власти рассматривают возможность «покушения» на американского посла в ЮАР Лану Маркс. Таким образом они хотят отомстить за убийство влиятельного генерала Касема Сулеймани, санкционированное Дональдом Трампом, пишет Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб.

Если бы потенциальное нападение на Маркс увенчалось успехом, то и без того непростые отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились бы ещё сильнее. Белый дом вынужден был бы реагировать на фоне напряжённой президентской гонки, отмечает издание.

Согласно полученным Politico данным, об угрозах в отношении Маркс было известно с весны. Но подробности о готовящемся «покушении» появились только в последние недели. Как утверждают американские чиновники, к заговору против дипломата было причастно посольство Ирана в Претории.

В американском разведсообществе до конца не понимают, почему иранцы «выбрали в качестве мишени» Маркс, которая фактически не имеет каких-либо связей с Исламской республикой. Возможно, всё объясняется давней дружбой посла с Трампом.

Представители разведки США также обращают внимание на то, что Иран на протяжении нескольких лет управляет «тайной сетью» в ЮАР. Кроме того, Маркс, «покушение» на которую — лишь один из возможных вариантов ответа со стороны Тегерана, была бы более простой мишенью, чем американские дипломаты в других частях мира, в том числе в Западной Европе, где у Вашингтона более тесные отношения с силами правопорядка и спецслужбами.

Иранское руководство неоднократно давало добро на совершение убийств за пределами своей страны. В последние десятилетия Тегеран в целом избегал прямого нападения на американских дипломатов, хотя поддерживаемые им ополченцы периодически совершают атаки на дипломатические объекты и персонал США в Ираке, подчёркивает Politico.

После убийства Сулеймани Трамп утверждал, что иранский генерал планировал нападения на американские дипломатические миссии. Однако позже другие официальные представители США выражали сомнения относительно правдоподобности слов президента.

Через несколько дней после смерти Сулеймани Иран произвёл залп баллистических ракет по военной базе в Ираке, где размещались силы США. Десятки военнослужащих получили сотрясение мозга. Тем не менее Трамп отказался принимать ответные силовые меры, но ввёл новые санкции против представителей Тегерана и предостерёг его от дальнейших попыток отмщения.

Связанные с Тегераном «странные заговоры» разоблачались и раньше. Почти десять лет назад США арестовали и в конечном итоге приговорили к тюремному заключению американца иранского происхождения, который якобы пытался нанять убийц мексиканского наркокартеля для покушения на посла Саудовской Аравии в Соединённых Штатах, когда тот обедал в модном вашингтонском ресторане. Американские власти обвиняли Сулеймани в проведении этой операции, напоминает Politico.