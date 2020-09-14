 

В Японии выбрали преемника Синдзо Абэ на пост премьер-министра

14.09.2020, 14:10, Новости дня

Новым председателем Либерально-демократической партии Японии после ухода в отставку Синдзо Абэ избран бывший генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, это гарантированно делает его и новым премьер-министром третьей экономики мира.


Reuters

После отставки Синдзо Абэ новым председателем правительственной партии в Японии избран Ёсихидэ Суга, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Фактически это означает, что он станет также будущим премьер-министром страны.

Как отмечается в статье, Суга набрал 377 голосов из 534 и, таким образом, опередил другого кандидата на должность председателя партии. Благодаря тому что большинство в нижней палате парламента, определяющей общий политический расклад сил в Японии, принадлежит Либерально-демократической партии, в среду Ёсихидэ Суга также гарантированно станет главой правительства третьей экономики мира.

71-летний политический деятель, ранее занимавший пост генерального секретаря кабинета министров Японии, становится преемником Синдзо Абэ, который недавно объявил о своей отставке по состоянию здоровья. Как заявил Ёсихидэ Суга, он намерен следовать политике своего предшественника. Однако, по мнению политологов и аналитиков, ему не хватает видения перспективы для Японии и опыта во внешней политике.

Как пишет издание, Суга родился в семье фермера и учительницы. Он изучал в Токио право и политологию и получил место в парламенте в 47 лет. Его избрание стало формальностью: Суга на протяжении почти восьми лет занимал должность генерального секретаря кабинета министров и был правой рукой Абэ. При этом он заблаговременно заручился поддержкой важных влиятельных групп внутри Либерально-демократической партии, которая практически непрерывно правит в стране на протяжении десятилетий. Теперь эти влиятельные группы, вероятно, ожидают, что их люди попадут в кабинет министров, когда Суга сформирует правительство, отмечает немецкий журнал.

В конце августа Абэ ушёл в отставку из-за заболевания кишечника. Он «от всего сердца» извинился перед населением за то, что больше не может исполнять свои обязанности. Абэ стал самым продолжительно правившим премьер-министром в истории Японии. Во время пандемии коронавируса его рейтинги, по опросам, резко снизились. Его правительство упрекали в упущениях в том, что касается преодоления экономических последствий кризиса.

Как долго у власти сможет оставаться Суга, у которого нет собственной влиятельной группы внутри правящей партии, пока неизвестно. Сейчас в Японии рассуждают о том, что уже в скором времени он может провести новые парламентские выборы в стране, пишет Der Spiegel.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Chery показала второе поколение кроссовера Tiggo 8

24.07 / Турция решила провести реставрацию собора Святой Софии

07.08 / Инфекционист оценил предсказание Билла Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

10.09 / Чиновника Минобороны арестовали по подозрению во взятке

05.07 / Ouest-France – Алжир ждёт от Франции извинений за колониальное прошлое

07.07 / Полиция отпустила Собчак

13.08 / ФБР решило расследовать взрыв в Бейруте

25.08 / Путин назвал одну из главных проблем в России

01.09 / В Казани открылся полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар»

10.07 / Китай предупредил о новом опасном типе пневмонии в Казахстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска