Российский радиолюбитель перехватил сигнал с китайского секретного космического объекта

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14.09.2020, 14:08, Новости дня

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого прошел в начале сентября.

«Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах. И вот, спустя семь дней моя система автоматического поиска сигналов во время обработки четырех терабайт данных выдала мне уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов исходящего от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета», – передает РИА «Новости» слова Пашкова.

В понедельник радиолюбитель еще раз проследил за объектом и обнаружил передачу данных на частоте 2280.000 мГц и шириной канала 4000 кГц. «Сигнал идет достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику. Дальнейшие наблюдения это покажут», – сказал он.

Напомним, в четверг специализированные СМИ сообщили, что китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект.



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