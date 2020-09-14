Тихановская сочла незаконными любые договоренности Путина и Лукашенко

14.09.2020, 11:08, Новости дня

Все подписанные с белорусским лидером Александром Лукашенко договоры не имеют законной силы и «будут пересмотрены новой властью», сообщила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, комментируя встречу лидеров РФ и Белоруссии.

«Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью», – написала Тихановская в Telegram.

Напомним, в понедельник Лукашенко прибыл в Сочи на рабочую встречу с Путиным. Эта первая зарубежная поездка белорусского лидера после прошедших в августе президентских выборов, против результатов которых белорусская оппозиция устраивает акции протестов.

Переговоры лидеров пройдут в формате «один на один». Ожидается, что лидеры обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подписания документов по итогам встречи президентов РФ и Белоруссии не планируется.

Напомним, штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.