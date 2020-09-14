 

Трамп приедет в Калифорнию, где получит оперативные данные о пожарах

14.09.2020, 14:05, Новости дня

Пожары, бушующие на Тихоокеанском северо-западе США, включающем север Калифорнии, Орегон и штат Вашингтон, уничтожили тысячи жилых домов и предприятий, и даже поглотили целые города. Более миллиона гектаров земли были уничтожены. Жертвами пожаров в регионе стали по меньшей мере 35 человек.

Дым от пожаров окутал города Сан-Франциско, Сиэтл и Портленд, из-за чего качество воздуха в них стало одним из худших в мире.

«Дым наполнил воздух едким металлическим запахом, похожим на запах мелких монет», – описало ситуацию Associated Press.

Окутавшие регион клубы дыма создают угрозу для здоровья миллионов местных жителей.

Качество воздуха в Орегоне было охарактеризовано, как «опасное» или «очень нездоровое».

Десяткам тысяч человек пришлось покинуть свои дома.

По данным Национальной службы погоды, видимость в некоторых местах составляла менее полукилометра, что делало вождение опасным.

Президент США Дональд Трамп в целом не комментировал ситуацию, но он планирует посетить Калифорнию в понедельник и получить последние данные о пожарах, которые стали одними из самых разрушительных за несколько лет. Ранее он возлагал ответственность за пожары в регионе на неэффективное управление лесным хозяйством.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун с этим не согласна. Выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS в воскресенье, она заявила, что пожары являются «звонком к пробуждению, призывающим сделать все возможное, чтобы справиться с изменениями климата». С ней согласны губернаторы Калифорнии и Вашингтона.



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