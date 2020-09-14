Самолет из прошлого?

14.09.2020, 14:06, Разное

3 ноября 1996 года оператор службы ПВО Великобритании засек объект, приближающийся на малой высоте к английскому побережью со стороны пролива Па-деКале. На запросы объект не отвечал. Оператор идентифицировал его как винтовой самолет.

Это возвращался истребитель P-40 «Томагавк» под управлением пилота Джона Уокера, вылетевший на боевое задание 9 апреля 1944 года.

Самолет сел на лугу возле фермы Марты Кроуфорд. Находившаяся в это время в саду хозяйка поспешила к самолету, чтобы выяснить, что потерял летчик у ее фермы. Вопросов миссис Кроуфорд задавать не стала: было ясно, что это вынужденная посадка – самолет был весь в пробоинах. Она помогла выбраться летчику из кабины и повела его в дом. Пилот был весь в крови. По пути он явно бредил: говорил что-то о войне, проклинал фашистов и просил связаться по телефону с командованием полка и сообщить, что лейтенант Джон Уокер боевую задачу выполнил и сбил «Мессер». Уложив летчика на кушетку, Марта позвонила лечащему врачу Питу Вудену, сообщила ему о происшедшем и попросила приехать как можно скорей. Доктор приехал очень скоро и попросил Миссис Кроуфорд оставить его с больным наедине.

Летчик представился Вудену как Джон Уокер, лейтенант американских ВВС. 9 апреля 1944 года группа тяжелых бомбардировщиков «Ланкастер» вылетела в направлении оккупированной Бельгии с задачей нанесения бомбового удара по промышленным объектам. Уокер был в составе эскадрильи прикрытия. Группу атаковали немецкие истребители. Уокер вступил в бой с тремя «Мессершмитами», один сбил, но был подбит сам. Теряя высоту, повернул в сторону Англии. Когда береговая линия уже была видна, мир как будто взорвался. Когда Джон очнулся, его поразила тишина. Эфир, только что забитый голосами английских и немецких пилотов, ведущих бой, был пуст. С трудом он сумел посадить неуправляемую машину на поле.

Из комнаты, где лежал пилот, доктор вышел очень озабоченный и сразу же сделал несколько звонков по телефону. Скоро маленький домик Миссис Кроуфорд наполнился людьми.

Летчика увезли на машине в госпиталь. Прибывшие военные осматривали стоявший на лугу Р-40 с бортовым номером P-0327. Свежие пробоины на нем свидетельствовали, что истребитель только что вышел из боя. Вскоре прибыл транспортный вертолет, который отнес истребитель на базу.

В архиве нашлись данные и о самолете и о летчике. Р-40 с таким бортовым номером, ведомый пилотом Джоном Уокером действительно числился пропавшим 9 апреля 1944 года. О том, что на фотографии из личного дела лейтенанта Уокера был изображен странный гость миссис Кроуфорд, упоминать даже излишне.