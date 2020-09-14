Слепому выдали водительские права под Оренбургом

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14.09.2020, 13:48, Новости дня

Жителю города Медногорск Оренбургской области выдали водительское удостоверение, несмотря на то, что тот слеп на оба глаза, прокуратура проводит проверку.

Мужчина наблюдался у офтальмолога в городской больнице с 2004 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру. Диагноз у мужчины – «слепота обоих глаз».

Вместе с тем мужчина получил водительское удостоверение.

«Этот недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности», – отметили в надзорном органе.

Ведомство через суд добилось лишения водительских прав слепого в связи с состоянием его здоровья.



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