 

Сестра Ефремова рассказала, кто принес ему первую «передачку»

14.09.2020, 13:48, Новости дня

Старшая сестра осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова сообщила, что близкие передали первую «передачку» артисту в следственный изолятор.

Ефремову передал продукты приятель актера Евгений Митта, поскольку проживает недалеко от СИЗО, сообщила Анастасия в разговоре со StarHit.

«И Женя такой скрупулезный, сообщил, что он собрал на три (килограмма): чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Все должно быть магазинное, в упаковке, даже с чеками. Поэтому осталось 27 (килограмм из возможны для передачи в месяц – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила собеседница издания.

Встречи с Ефремовым пока могут проводить только его адвокаты, добавила Анастасия.

На прошлой неделе к актеру в СИЗО началось «паломничество» из его поклонников. Ефремова перевели из карантинной камеры в СИЗО № 5 в другую. В новой камере есть холодильник и телевизор.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Его помещали в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.



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