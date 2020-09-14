 

Песков подтвердил переговоры Путина и Лукашенко «один на один»

14.09.2020, 13:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко будут общаться в Сочи в формате «один на один», участие делегаций не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Планируется один на один», – передает слова Пескова ТАСС.

Напомним, Лукашенко прибыл в Сочи на рабочую встречу с Путиным. Эта первая зарубежная поездка белорусского лидера после прошедших в августе президентских выборов, против результатов которых белорусская оппозиция устраивает акции протестов.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подписания документов по итогам встречи президентов РФ и Белоруссии не планируется.



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