 

Володин дал высокую оценку трехдневному голосованию на ЕДГ-2020

14.09.2020, 13:43, Разное

Обсуждение нормы о трехдневном голосовании в стенах парламента было бурным: депутаты взвешивали плюсы и минусы такого шага, напомнил председатель нижней палаты.

Итоги ЕДГ-2020 говорят о том, что было принято правильное решение, подчеркнул Володин. “Оно предоставило дополнительные гарантии избирательных прав граждан и положительным образом сказалось на явке”, – пояснил спикер.

Володин отметил, что несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, на избирательные участки пришло большое число граждан. “Они смогли найти возможность проголосовать за своего кандидата, политическую партию”, – сказал Володин.

Прошедшие выборы были конкурентными – с большим количеством кандидатов и партий, заявил председатель нижней палаты. “Единая Россия” подтвердила статус лидирующей политической силы страны. Это говорит об эффективной партийной системе и поддержке граждан на разных уровнях, уверен Володин.

“Вместе с тем другие партии, участвовавшие в выборах, также получили шанс проявить себя, и у ряда из них это получилось. Наша партийно-политическая система открыта и конкурентная среда дает такие возможности”, – заключил спикер.

Единый день голосования – 2020 прошел в воскресенье, 13 сентября. В его рамках состоялись выборы глав 20 регионов, а в 11 субъектах избиратели голосовали за новый состав законодательных собраний. Уверенную победу на всех выборах одержали представители “Единой России”.



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