Эксперт о судьбе Лукашенко: Проживет оставшиеся годы на даче в Подмосковье

14.09.2020, 13:43, Разное

Согласно худшему сценарию, Александр Лукашенко еще на несколько лет задержится у власти. По мнению эксперта, в таком случае страну ожидает глубокий кризис. Экономика Белоруссии будет полностью разрушена, а власть захватит силовая группировка.

Если же Лукашенко покинет пост в ближайшие недели, то в республике пройдут новые выборы. Сонин отметил, что шанс на победу есть как и у соратников действующего президента, так и у лидеров оппозиционного движения – Светланы Тихановской и Марии Колесниковой.

Экономист предположил, что Лукашенко проживет оставшиеся годы на даче в Московской области. В это время Белоруссия продолжит самостоятельно развиваться. “Россия не потеряет в дружбе с Белоруссией, какой бы кандидат ни победил”, – выразил мнение профессор.

Днем 14 сентября в Сочи начнутся переговоры президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Политик обсудят ситуацию в республике, а также ряд экономических вопросов – цены на энергоносители и реструктуризацию долга Белоруссии.

Напомним, выборы главы республики состоялись 9 августа. С большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко. По подсчетам ЦИК, он получил 80% поддержки. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10% голосов.