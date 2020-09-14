 

В Киеве планируют открыть новую лабораторию для исследования тестов на COVID-19

14.09.2020, 13:35, Новости дня

Власти Киева ведут переговоры о приобретении оборудования и запуске в работу еще одной лаборатории для исследования тестов на COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции 14 сентября, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Поскольку Киев постоянно увеличивает количество тестирований, нам нужны лабораторные мощности для исследования тестов. Чтобы оперативно получать их результаты и, соответственно, оперативно оказывать медицинскую помощь больным. Хочу сообщить, что город ведет переговоры о приобретении оборудования и запуске в работу еще одной лаборатории. Это позволит несколько разгрузить работу лабораторий в коммунальных медучреждениях и лабораторного центра”, – отметил мэр.

Кличко добавил, что показатель тестирования в Киеве – самый высокий в Украине и составляет 217 тестов на 100 тыс. жителей.

Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовано более 112 600 образцов биоматериала методом ПЦР. Методом ИФА – на выявление антител – сделали около 21 тыс. тестов. Исследуют образцы также и в частных и государственных клиниках.

Всего с начала пандемии в Киеве подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже 17 429, умерло 272 киевлянина, 5326 жителей Киева выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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