В ближайшее время вопрос по созданию следственной комиссии по делу вагнеровцев рассмотрен не будет – Разумков

14.09.2020, 13:35, Новости дня

Свои кандидатуры на участие в работе временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины (ВРУ) по делу о задержании членов частной военной компании “Вагнер” в Беларуси подали три фракции – “Батьківщина”, “Голос” и “Европейская солидарность”. Об этом 14 сентября на брифинге, который транслировал “Еспрессо”, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Другие фракции еще не вносили свои предложения, поэтому вопрос о создании данной ВСК не регистрировался и не выносился на согласительный совет и в ближайшее время рассмотрен не будет, уточнил Разумков.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью “куратора спецоперации” и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

В СБУ назвали “фантастическим сценарием” это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам нардепа от “Европейской солидарности” Владимира Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского. Он, как и Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

12 сентября народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту разглашения данных по делу вагнеровцев, задержанных в Беларуси.

Петиция о создании ВСК по делу вагнеровцев на сайте президента, зарегистрированная 7 сентября, уже набрала 25 тысяч голосов.

Создания комиссии требует партия “Европейская солидарность”.

Народный депутат Украины от “Слуги народа”, глава парламентского комитета Александр Завитневич в интервью “РБК-Украина” сообщил, что в ВРУ идут консультации о целесообразности создания такой комиссии.