Нефьодов может возглавить список “Голоса” на выборах в Киевсовет – СМИ

14.09.2020, 13:35, Новости дня

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов может возглавить список “Голоса” на выборах в Киевсовет. Об этом сообщает “Левый берег” со ссылкой на источник в партии.

По данным издания, Нефьодова рассматривают как основного кандидата на первый номер в партийном списке Киевсовета.

Накануне кандидат в мэры Киева от “Голоса” Сергей Притула опубликовал на своей странице в Facebook совместное фото с Нефьодовым и главой партии “Голос” Кирой Рудик.

П‘єм каву. Спілкуємось. Обмінюємось думками та ідеями.Але це, звісно ж, не так цікаво, як буде почитати коментарі під цим дописом)))))! Posted by Сергій Притула on Pühapäev, 13. September 2020

15 июля 2019 года Нефьодов приступил к исполнению обязанностей на посту главы ГТС.

24 марта 2020 года он был уволен с занимаемой должности.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.