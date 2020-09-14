 

Нефьодов может возглавить список “Голоса” на выборах в Киевсовет – СМИ

14.09.2020, 13:35, Новости дня

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов может возглавить список “Голоса” на выборах в Киевсовет. Об этом сообщает “Левый берег” со ссылкой на источник в партии.

По данным издания, Нефьодова рассматривают как основного кандидата на первый номер в партийном списке Киевсовета.

Накануне кандидат в мэры Киева от “Голоса” Сергей Притула опубликовал на своей странице в Facebook совместное фото с Нефьодовым и главой партии “Голос” Кирой Рудик.

П‘єм каву. Спілкуємось. Обмінюємось думками та ідеями.Але це, звісно ж, не так цікаво, як буде почитати коментарі під цим дописом)))))!

Posted by Сергій Притула on Pühapäev, 13. September 2020

15 июля 2019 года Нефьодов приступил к исполнению обязанностей на посту главы ГТС.

24 марта 2020 года он был уволен с занимаемой должности.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Сестра Трампа назвала его жестоким и беспринципным

26.08 / Астрономы раскритиковали спутниковую программу Маска

06.07 / Зеленский: Снижение количества медиков, которые заражаются COVID-19, показывает, что старания власти дают результат

19.08 / 18 августа перемирие на Донбассе не нарушалось – штаб ООС

23.07 / В Сочи из-за наплыва туристов усилили меры санитарной безопасности

16.07 / Российские хакеры пытались похитить данные о вакцине от коронавируса – британский центр кибербезопасности

03.07 / Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

18.08 / Трамп: массовое голосование по почте может сделать необходимым повторное голосование

29.07 / Адвокат подтвердил отказ Ефремова от признания вины

13.07 / Эксперт объяснила снижение интереса к медицинскому образованию у выпускников школ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска