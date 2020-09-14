В семи областях Украины назначили новых прокуроров

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14.09.2020, 13:35, Новости дня

В семи областях Украины были назначены новые прокуроры. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. 

“Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители представляют руководителей коллективам областных прокуратур, начали работу с 11 сентября 2020 года. В обновленных органах будут работать прокуроры региональных прокуратур, которые успешно прошли оценку по критериям профессиональной компетентности, этики и добродетели”, – говорится в сообщении.

Так, Венедиктова представила руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова.

Новым руководителем Житомирской областной прокуратуры стал Александр Билошицкий, Закарпатской – Дмитрий Казак, Хмельницкой – Алексей Олейник.

Руководителем прокуратуры Луганской области назначили Николая Прыбигу, Черновицкой области – Ирину Кравченко, Запорожской – Виктора Приходько.

“Надеемся, что руководители наладят результативную работу, коллективы будут работать плодотворно, а общество оценит их деятельность. Ведь именно повышение производительности органов и доверия людей и были целью этих преобразований”, – сказала генпрокурор Венедиктова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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