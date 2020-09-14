 

Психиатр назвал простой способ избежать осенней депрессии

14.09.2020, 13:23, Разное

Психиатр Виктор Ханыков считает, что для спасения от осенней депрессии достаточно перестать экономить на электроэнергии. Специалист пояснил, что ухудшение настроения в это время года связано с недостатком света.

Ханьков рассказал, что сокращение светового дня осенью является одной из главных причин возникновения грусти и хандры. Постепенное снижение “дозы” света, к которой люди привыкают за лето, вкупе с пасмурной погодой приводят к пониженной выработке “гормонов счастья”, в частности – эндорфина. Поэтому врач рекомендует как можно дольше держать свет в квартирах включенным, чтобы заменить таким образом дефицит естественного освещения, сообщает РИА “ФАН”.



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