Политолог заговорил об отставке Лукашенко в ближайшие недели

14.09.2020, 13:23, Разное

Лукашенко пытается избавиться от оппонентов и дает добро на зачистку лидеров членов Координационного совета оппозиции. Эксперт напомнил о задержании Марии Колесниковой. Ее поместили в СИЗО и в ближайшее время оттуда не выпустят, поскольку она представляет личную угрозу для президента, считает Болкунец.

При этом толка от Координационного совета мало – это бесполезный орган, считает аналитик. Тем не менее Лукашенко решился на разгром этой структуры, поскольку не терпит альтернативных мнений, отметил Болкунец.

По его мнению, у белорусского лидера есть несколько вариантов дальнейших действий. Он может запереть в тюрьме отсавшихся на свободе оппозиционеров или вынудить их покинуть республику.

Но есть и третий вариант – пойти по пути 90-х, когда оппоненты Лукашенко исчезали бесследно, напомнил Болкунец. Эксперт уверен, что неугодных режиму лиц тайно устраняли физически.

На переговоры с оппонентами Лукашенко не пойдет, уверен политолог. Но конец белорусского лидера все равно предсказуем: ему все равно придется оставить власть, считает эксперт. В комментарии изданию “Собеседник” политолог выразил мнение, что это может произойти в течение ближайших недель, максимум – нескольких месяцев.

Напомним, что в Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов 9 августа. 14 сентября Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в республике с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств проведут переговоры с глазу на глаз. Они обсудят экономические вопросы и интеграцию двух стран.

«Сказали быть в масках»: Губернатор Краснодарского края объяснил Лукашенко, почему он встречает его в маске pic.twitter.com/7NKH1mJjVw

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 14, 2020