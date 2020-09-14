Указана истинная причина ограничений на провоз жидкости в самолете

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14.09.2020, 13:17, Разное

Эксперты объяснили истинный смысл ограничений на провоз жидкостей на борту самолета. В Daily Express появилась статья, где пояснялось, что террористы умеют изготавливать устройства для взрыва из жидких химикатов.
В 2006 году спецслужбам удалось предотвратить серию терактов, которые злоумышленники пытались устроить с помощью необычных бомб. Для их изготовления террористы намеревались использовать жидкие химикаты, а на борт самолета все материалы хотели пронести в обычных бутылках для прохладительных напитков.

После задержания преступников были введены ограничения на провоз жидкостей в самолетах. Однако меры оказались слишком строгими, поэтому через три месяца их ослабили. Пассажирам разрешили с собой проносить одну емкость объемом 100 миллилитров. А в феврале в связи с неблагоприятной обстановкой на фоне пандемии МИД Великобритании допускал, что некоторые категории пассажиров смогут брать с собой, но в ручной клади, жидкости объемом свыше 100 миллилитров. Это касается медикаментов, ингаляторов и охлаждающих гелей.



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