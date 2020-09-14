Поклонники обвинили Ани Лорак в неестественной внешности

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14.09.2020, 13:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Ани Лорак опубликовала снимок, на котором она запечатлена в компании своих звездных коллег – Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Поклонники обвинили певицу в неестественной внешности на фоне ее «хорошеньких» друзей.
Полину Гагарину фолловеры назвали естественной, а Ани Лорак – «переделанной». В комментариях многие указали, что на фоне других артистов певица выглядела не самым лучшим образом, так как в глаза бросались черты лица, которые она изменила в себе. Одна из поклонниц сравнила знаменитость с «мумией». Однако нашлись подписчики, которые защищали Ани Лорак и ее внешность. Кроме этого, они отметили сильные голоса всех артистов, которые в разные года выступали на музыкальном конкурсе «Евровидение».

Ани Лорак уже неоднократно уличали в том, что она использует фотошоп. Фолловеры просят певицу публиковать побольше необработанных и естественных снимков. Ранее артистка призналась, что очень скучает по концертам и живым встречам со своими фанатами.



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