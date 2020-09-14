 

Руководитель Twitter назвал биткоин лучшей глобальной валютой

14.09.2020, 13:05, Новости дня

У биткоина большое будущее, так как эта криптовалюта лучше всего подходит на роль главного расчетного средства в Интернете. Такую мысль высказал руководитель «Твиттера» Джек Дорси.

По его мнению, мировая экономика, которая в последнее время все больше перемещается в онлайн-пространство, требует надежного и понятного для цифровых технологий средства для расчетов. Это не доллар или евро, занявшие свои места в классической финансовой системе. Здесь нужна криптовалюта.

Несмотря на обилие цифровых денежных единиц, выпущенных в последние годы, составить достойную конкуренцию биткоину еще не смогла ни одна криптовалюта, считает Дорси. Для того чтобы биткоин стал всемирно признанным платежным средством, нужно снять всего несколько искусственно созданных препятствий, утверждает он.



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