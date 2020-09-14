Ксения Собчак и Константин Богомолов поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

14.09.2020, 13:04, Разное

13 сентября 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов превратили свою свадьбу почти в иммерсивный спектакль с неожиданными поворотами сюжета, вроде венчания, и реквизитом – чего стоит самый настоящий катафалк, украшенный красными гвоздиками и надписью “Пока смерть не разлучит нас”. Вчера супруги вспомнили этот день и еще раз признались друг другу в любви в честь годовщины их союза.

Люблю тебя! Ты дал мне самое главное – ощущение того, что я не в одиночестве так “странно” смотрю на этот мир. Нас двое. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье,- написала в Instagram Ксения, снабдив послание тегом #покасмертьнеразлучитнас. Признание в любви в социальных сетях опубликовал и Константин Богомолов:

Мы и сейчас такие. Замерли так – и так и живем. Все, что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда.

Напомним, о романе Ксении и Константина начали говорить зимой 2019 года, после того как камеры наружного наблюдения одного из центральных московских кафе зафиксировали драку Богомолова и на тот момент мужа Ксении Максима Виторгана. 8 марта Ксения и Максим объявили о расставании, а спустя несколько месяцев телеведущая начала появляться с театральным режиссером под руку на светских мероприятиях и даже взяла у него интервью. В июне Собчак и Виторган развелись официально, а спустя месяц ряд СМИ сообщил о грядущей свадьбе Собчак и Богомолова. Сам Виторган сейчас состоит в новых отношениях – он встречается с Нино Нинидзе. В свою очередь Константин был женат на актрисе Дарье Мороз. Официально супруги развелись в сентябре 2018-го после 9 лет отношений. У них есть общая дочь Анна.

Ксения Собчак и Константин Богомолов на обложке HELLO!