Скандалы: Проарматил

14.09.2020, 13:00, Разное

Почему разработки нового вооружения превращаются в проекты для выкачивания бюджетных денег

В конце августа в Минобороны РФ заявили о разработке концепции двухзвенного «танка будущего», который после 2040-х годов должен прийти на смену «Армате». Вот только проблема в том, что сама разрекламированная «Армата», на которую были потрачены колоссальные средства, до сих пор так и не принята на вооружение. Судя по всему, военные освоили новую тактику: постоянно заявлять о новых проектах, не доводя до финала старые и прикрывая неудачи режимом секретности.

Проект танка шестого поколения представили сотрудники 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники. Выглядит танк довольно необычно, представляя собой сцепку боевого и транспортного модулей. Как сообщается, это позволит повысить проходимость и снизить удельное давление на грунт. По словам разработчиков, передний боевой модуль будет иметь бронированную капсулу для трёх членов экипажа. Во втором звене танка, соединённом сцепкой с первым, будет находиться газотурбинный двигатель мощностью 3 тыс. лошадиных сил. Там же планируют разместить воздушные и наземные беспилотники для ведения разведки, поиска мин и охраны бронемашины. Кроме того, заявлено, что новый танк сможет вести стрельбу гиперзвуковыми снарядами, а в корме модуля разместятся самонаводящиеся ракеты вертикального старта с дальностью до 12 километров! Кроме того, танк получит комплекс активной защиты, лазерную ослепляющую установку и генератор электромагнитных импульсов. А наблюдение за полем боя экипаж будет вести с помощью «прозрачной брони», когда информация от множества внешних датчиков машины транслируется в бронекапсулу.

В общем, получается не привычный всем танк, а какой-то боевой монстр из «Звёздных войн», которому не хватает разве что лазерного оружия. Галактика в опасности! Пиу-пиу!

На грани фантастики

Вот только насколько вообще реализуема технология «танка будущего», пока не известно. Поскольку это ещё даже не проект, а некая концепция видения перспективной боевой бронированной машины будущего. Большинства технологий, которые хотят реализовать в проекте, пока даже не существует. В итоге все громкие заявления больше походят на ничем не подкреплённую фантазию разработчиков. Очевидно одно: на разработку этого танка попытаются получить большие деньги.

И здесь нельзя не вспомнить историю с «Арматой», которую и должен заменить этот новый фантастический танк. Девять лет назад, ещё в бытность министром Анатолия Сердюкова, Минобороны по­обещало начать серийное производство «Арматы» в 2015 году. А к 2020 году армия должна была получить 2300 этих перспективных машин. В 2016 году, когда ведомство уже возглавлял Сергей Шойгу, был подписан контракт с Уралвагонзаводом на поставку 100 «Армат». Руководство завода пообещало, что машина вот-вот пойдёт в серийное производство. Но когда военные уже готовились увидеть новейший танк на полигонах, неожиданно выяснилось, что срок поставок первой партии отодвинули до 2020 года. Более того, о поставке 2 тыс. машин, похоже, вообще окончательно забыли, причём без всякого объяснения. А они как раз необходимы. Ведь на создание «Арматы» ушли гигантские средства. И вот теперь, когда эти машины должны поступать в армию, внимание общественности переключают на танки шестого поколения.

Кстати, до конца непонятно, зачем они вообще нужны. Мировая тенденция такова, что на вооружении всех основных армий мира стоят боевые бронированные машины, созданные 35, а то и 40 лет назад. При этом они регулярно модернизируются с учётом развития электроники. Например, американцы планируют, что основной боевой танк ВС США «Абрамс» будет стоять на вооружении минимум до 2030 года. Причём этот опыт перенимает и Россия, не случайно в начале сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все танки Т-72 Вооружённых сил Российской Федерации модернизируют до модификации Т-72Б3М.

Безусловно, новая техника необходима, ведь прогресс не стоит на месте. Другой вопрос – какой ценой? Ведь невозможно каждые 5-10 лет менять массовые образцы вооружения. А главное – если уж запускать проект, то его надо довести до конца. Иначе деньги оказываются потраченными впустую, а сама затея выглядит как попытка освоить дополнительный бюджет.

«Чёрные дыры» бюджета

На то, что так может быть и на самом деле, указывают и другие факты. Так, сейчас срываются планы по закупке новейших истребителей Су-57. Он подаётся как машина пятого поколения, хотя в действительности таковой не является – у этого самолёта ограниченная функциональность радара, который не способен гарантированно обеспечить наведение бортового вооружения. Кроме того, в Су-57

не предусмотрены круговая информационная система и автоматизация управления помехами, а также отсутствует индикатор тактической обстановки, обобщающий информацию, получаемую из разных источников. Но самая главная беда заключается в том, что двигатель, который и делает истребитель самолётом пятого поколения, до сих пор не создан и о перспективах его создания не говорится ничего конкретного.

И что же? Ситуация ровно та же, как и с «Арматой». Возможно, чтобы отвлечь от всех этих проблем, в сентябре было заявлено о планах по созданию истребителя шестого поколения! Скорее всего он будет создаваться под совместным брендом компаний «МиГ» и «Сухой». Впрочем, здесь потенциальные производители ведут себя более честно, заявляя, что в настоящее время создание нового самолёта находится на стадии обсуждений, никаких конкретных деталей пока нет.

Ещё одна серьёзная проблема российской оборонки – это неатомные подводные лодки. Можно однозначно констатировать, что Россия давно и безнадёжно отстала в строительстве неатомного подвод­ного флота от таких стран, как Бразилия, Швеция, Германия, Япония. Уже не первое десятилетие у нас тратятся умопомрачительные деньги под пустые обещания конструкторов и Объединённой судостроительной корпорации. Ставка делалась на подводные лодки проекта 677 «Лада». По замыслу Минобороны эти субмарины давно должны были заменить знаменитые и очень удачные, прозванные иностранцами за бесшумность «чёрными дырами», дизель-электрические «Варшавянки» (проект 636 и 636.3) и «Палтусы» (проект 877). Проект «Лада» можно с полным правом назвать «многострадальным», потому что и флот, и кораблестроители России уже порядочно намучились с этими подлодками, работа над которыми почти бесплодно продолжается с 80-х годов прошлого века.

Головная лодка проекта – «Санкт-Петербург» – хоть и была с огромным трудом сдана, но на боевое дежурство так и не заступила. Вместо этого она уже который год находится в опытной эксплуатации на Балтийском флоте, а исправить все недоработки, которые на ней обнаружились, так до сих пор и не смогли. Строительство двух других подводных лодок проекта 677 «Лада», продолжающееся уже более 15 лет, идёт с отставанием от графика. По последним сообщениям, проблемы связаны с одним из поставщиков оборудования, чьи недоработки привели к тому, что строительство лодок осуществляется с сильным отставанием от графика и сдача субмарин будет откладываться до бесконечности.

Главное отличие лодок четвёртого поколения в том, что у них принципиально иная, воздухонезависимая энергетическая установка, позволяющая неделями не всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов, что даёт огромные преимущества во время боевого патрулирования и в ходе реальных боевых действий. Речь идёт о так называемых анаэробных двигателях. О начале разработки этих систем ранее неоднократно заявляли разработчики проектов: СПМБМ «Малахит» и ЦКБ МТ «Рубин». Ещё в 2014 году источники в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщили, что в России принято решение о серийном производстве воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ) для оснащения будущих подводных лодок проекта 677 «Лада», а испытания опытного макета ВНЭУ на стенде завершились успешно и ожидаются испытания непосредственно на лодке. Однако прошло уже больше шести лет, а никакой новой информации по этому поводу так и не появилось.

Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования

– Основные причины задержки перспективных проектов – недостаточное финансирование и отсутствие в России ряда технологий для создания новых типов вооружения. В этих условиях нет ничего удивительного, что сроки поставки той же «Арматы», Су-57 и дизельных подлодок будут серьёзно скорректированы. В то же время условия в мире стремительно меняются, отчего некоторые разработки, не успев стать серийными, устаревают. И перед производителями становится дилемма: продолжать доделывать системы вооружения или создавать ещё более новые. В итоге всё это превращается в процесс неконтролируемых трат бюджетных средств без очевидных результатов.

Александр Степанов