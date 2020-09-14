Скандалы: Рецепт скромной пенсии

14.09.2020, 13:00, Разное

Как глава ВТБ Андрей Костин готовится к заслуженному отдыхe

Однажды председатель правления и президент ВТБ Андрей Костин так рассуждал скромной жизни на пенсии первых лиц государства: дескать, и сбережений у них нет, да и очень уж известны – не дадут по настоящему расслабиться, в мировом, так сказать, масштабе. О своем будущем банкир умолчал, а ведь и он тоже не молод, тоже работает на государство и тоже под санкциями. Наслаждаясь жизнью при госбанке, Андрей Костин не слывет аскетом, но при этом, судя по всему, не забывает и о подготовке к заслуженному отдыху.

Без риторики

Обратим риторический вопрос: «Как вы думаете, когда он выйдет на пенсию, вы найдете его в Монако, на 200-метровой парусной яхте?», — заданный в упомянутом интервью Костиным, к нему самому? У главы ВТБ есть что поискать – главное знать, где.

Например, в квартире площадью 97 кв.м. в Леонтьевском переулке, дом 6, можно поискать вещей, ввезенных Андреем Костиным из-за границы на 140 миллионов рублей. Можно предположить, что Андрей Леонидович на пенсии планирует открыть небольшой, для души, магазинчик, ведь для чего-то же ему понадобились 37 ваз тонкой керамики общей стоимостью 4 млн рублей. Но в том же списке присутствуют мочалка за 8 450 рублей, мыло за 11 892 рубля и пуховые подушки за 2 087 448 рублей. Такие вещи для продажи обычно не берут, они предназначаются для того, кого очень любишь, как вариант – для себя. Всего журналисты нашли информацию про 664 позиции мебели, материалов для отделки и аксессуаров на указанную сумму. Возможно, находясь на пенсии, Андрей Костин какое-то время планировал посвятить перекладыванию накопленных вещей с места на место. К слову, чтобы это было делать комфортно, невзирая на погоду, банкиром, судя по всему, был приобретен садовый зонт от дождя и солнца за 490 910 рублей.

Государев муж

Об уровне своих доходов рассказывал сам Андрей Костин. Так, его зарплата в 2013-2014 годах составляла 200 и 240 млн рублей соответственно. При курсе тех лет в 30-32 рубля за доллар, получается коло 7 млн долларов в год, с премиями и доплатами. Это значительно меньше того, что приписывал главе банка ВТБ Forbes, поставив в 2013 году Андрея Костина на первое место среди топ-менеджеров России с годовой зарплатой в 37 млн долларов. Семи миллионов долларов годовой зарплаты для покупки к старости дорогих сердцу безделиц тоже более чем достаточно.

Заработал человек денег и потратил их, как захотел – кого это касается, кроме него самого? Здесь есть нюансы. Дело в том, что Андрей Костин вот уже 18 лет руководит банком, где 60,9% принадлежат государству, а с учётом привилегированных акций под государственным контролем находится 92% акционерного капитала группы. То есть, по сути, госбанком.

Работник государственного учреждения – за редким исключением госслужащий, это «слуга» государства, нанятый государством на работу и наделенный полномочиями различного характера и значения. Госслужащий имеет и обязанности: осуществлять профессиональную деятельность в интересах государства, беречь имущество, защищать вверенную территорию от посягательств злоумышленников, вести отчетность перед работодателем и согласовывать с ним свои намерения и планы на вверенном посту. Госслужащий должен публично отчитываться о своих доходах и ограничен в некоторых возможностях. Например – не может иметь заграничные банковские счета, ценные бумаги, приносящие доход, или заниматься предпринимательской деятельностью. Формально Банк ВТБ – это публичное акционерное общество (ПАО). За счет этого Андрей Костин, управляющий огромной суммой вверенных ему государственных средств, не считается госслужащим. Когда речь идет о прозрачности и публичности, все представляется именно таким образом.

Дуализм в помощь

Если же кто-то начинает критиковать Андрея Костина, тесная связь с государством сразу вспоминается, и на защиту чести и достоинства своего руководителя встает целый Банк — под угрозой оказываются государственные интересы и репутация госучреждения. Например, Роскомнадзор, если верить сообщениям в сети, заблокировал более 1000 статей об Андрее Костине. Вот такой дуализм и привлекает внимание.

Игра в «тысячу мелочей» вещь занятная, но это лишь маленькая часть пенсионного будущего финансового воротилы. Если о 200-метровой яхте в Средиземноморье говорить не как о поэтической фигуре, а как о конкретном транспортном средстве, то нечто подобное на пенсии Костину может быть доступно. Ведь были прочие мудрые вложения Андрея Леонидовича. Имеются в виду «безделушки», подаренные, если верить информации некоторых источников, ведущей телеканала «Россия-1». Среди прочей недвижимости можно найти упоминание о 60-метровой супер-яхте Amels-199 стоимостью 62 миллиона долларов, или 4 миллиарда рублей, под названием SEA&US. Не 200-метровая, но для прогулок до Монако подойдет и, возможно, даже даст больше комфорта, так как имеет два двигателя Caterpillar мощностью по 1012 лошадиных сил с крейсерской скоростью 15 узлов, или около 25 км в час. Впрочем, по всей видимости это собственность не Андрея Костина, и постпенсионное катание на яхте будет зависеть от благосклонности дамы сердца. Логично так предположить. Среди размноженной в интернете информации, куда по каким-то причинам не смогла дотянуться всевидящая рука РКН, можно сделать предположение, что госбанкир поступил мудро и разложил яйца по разным корзинам. Следы этой информации остались на сомнительных ресурсах, доверять которым или нет, решить непросто. Но вот остаться без угла в старости нашему герою грозит вряд ли.

Вот это охота

А как насчет нерастраченного пороха и потенциально невостребованного управленческого и делового опыта? Не в «Монополию» же играть с другими пенсионерами? Тем более у Андрея Костина другое хобби – его работа. Об этой стороне вопроса прозорливый банкир тоже позаботился, успел создать несколько предприятий для себя. В частности, ООО «Муфлон», где Костин является единственным учредителем (запреты, введенные для государственных мужей, снова его не касаются?). Компания, помимо торговли, строительства и услуг в сфере общепита и недвижимости, занимается также туризмом, зрелищно-развлекательной и физкультурно-оздоровительной деятельностью, а главное – охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Охотой увлекаются многие видные российские деятели. Как пишут СМИ, вот тебе одновременно и досуг, и бизнес – то, к чему привык глава ВТБ. Площадь подготовленных к пенсии охотугодий Андрея Костина и его партнеров оценивается в 134,5 тысячи гектаров, на них есть и охотничьи домики, и гостиницы, и вертолетные площадки, – все, что необходимо для увлеченного процессом охотника и рыболова.

Но только ли о рыбалке и охоте на пенсии мечтает Андрей Костин, вглядываясь в будущее? В идеале он не хотел бы прощаться с ВТБ никогда. Потенциал у такой идеи имеется.

Решено – остаюсь

Дело в том, что многие годы прорехи в бюджете банка ВТБ помогало закрывать государство. Это даже на фоне простейшей схемы взращивания капитала. Сам Андрей Костин простодушно сетовал об ушедших вместе с введением санкций возможностях: «Мы привлекали деньги из-за рубежа в долларах». В смысле, под небольшие проценты, а выдавали кредиты совсем с другой ставкой, на что и жили. Теперь ни долларового потока, ни финподдержки в лице Большого брата (России) у ВТБ нет. Осталась одна возможность – найти финансы на внутреннем рынке. Поэтому банк включен в трехлетний план приватизации.

«Что касается ВТБ, мы уже могли бы стать частным банком или акционерным обществом исключительно с частными акционерами, если бы на нас не были наложены санкции», — сказал Андрей Костин в интервью «Euromoney». Но истина в этом утверждении может содержаться лишь отчасти. Возможно, подобно риэлтору со стажем, Костин, зная скрытый потенциал выставленного на продажу объекта, изыскивает собственные средства для приобретения вроде бы как «трудноусваиваемого» лакомства (акций ВТБ). Источники говорят о возможном приобретении госпакета акций структурами бизнесменов Артема Хачатряна и Сергея Ломакина, бывших владельцев сети Fixprice и компании «Центробувь», оказавшейся в центре скандала из-за невыплаченных долгов. Структура ВТБ вроде бы как под давлением обстоятельств (решение по залоговому имуществу) выкупила у Хачатряна и Ломакина их долю в 10% в Fixprice (сумма сделки не оглашается, но Forbes оценивает Fixprice в 1,45 млрд долларов).

Так или иначе, лояльность ВТБ к должникам не осталась незамеченной, а блогеры заговорили о серьезном покровителе, появившемся у столкнувшихся с проблемами бизнесменов.

Можно, конечно, и предположить появление у Андрея Костина ближе к пенсии еще одной «игрушки» – пакета акций ВТБ, бывшего ранее государственным, почему нет? Впрочем, вряд ли и этот актив окажется официально зарегистрирован на него самого, ведь «на пенсии можно жить скромно». Счастливой старости, Андрей Леонидович!

Владимир Идейный