Уникальную концепцию используют при сооружении причалов на Иваньковском водохранилище

14.09.2020, 12:53, Разное

При реализации проекта поселка Екатериновка в Конаковском районе Тверской области застройщик ООО «Ритейл» принял решение не оказывать в результате вмешательства человека огромное и негативное влияние на жизнь обитателей Иваньковского водохранилища.

Поэтому вместо одобренного ранее проекта по созданию причалов решено использовать более экологичную технологию строительства, пусть и подороже. Зато она позволит избежать негативного влияния на нерест рыбы и сохранить естественные контуры берегов.

Концепция уникального проекта, который реализуют в поселке Екатериновка на Верхней Волге, предполагает создание индивидуальных причалов для каждого дома. Такой подход к делу привлёк внимание и National Geographic, которое пояснила о проекте на своём официальном сайте.

Застройщик отказался от использования на этой территории сооружений на основе винтовых свай с заполнением бетоном. Это требует проведения земляных работ, а они, в свою очередь, изменят флору и фауну Иваньковского водохранилища. Поэтому ООО «Ритейл» использует плавучие железобетонные понтоны. Кроме экологичности этот вариант добавит удобства и в таком вопросе: Иваньковское водохранилище имеет особенность, которая состоит в том, что здесь постоянно меняется уровень воды. А плавсредства рассчитаны на определенную высоту причального сооружения. Когда вода падает или поднимается, может возникать небезопасная ситуация. И в той ситуации именно плавучие понтоны имеют «бонус», сохраняя проектное значение высоты причала.

Начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Тверской области Юрий Смирнов рассказал, что при использовании обычного метода сваи надо забивать на расстоянии 1,5–2 метров. Это значительно влияет на жизнь фауны, изменяя пути миграции рыб, разрушая места их обитания и кормежки.

Применение современной технологии не повлечет за собой огромных рисков для природы, она позволяет сохранить берег чистым ото льда в весенний период, предотвращает подтопление. Также плавучие причалы легко можно убирать на зиму и возвращать по весне. К слову, последнее действие будет осуществляться лишь после того, как будет заканчиваться нерестовый период рыб. Эти и другие преимущества имеет уникальная технология создания причалов в поселке Екатериновке, хоть ее реализации и обойдется застройщику дороже. Но здесь боле важен вопрос сохранения природы для будущих поколений.

В скором времени застройщиком будет разработан план безопасного движения в этой зоне, а пока, на сегодняшний день в акватории Иваньковского водохранилища уже смонтировано более 300 метров причалов, дружественных экологии. Там можно оставить до 100 маломерных судов, не нанося ущерба для жизнедеятельности обитателей водоема.