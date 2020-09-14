Ученые научились управлять сексуальным влечением мужчин

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14.09.2020, 12:53, Разное

Американские исследователи обнаружили способ контролирования сексуального влечения мужчин. В результате исследования сотрудники Северо-Западного Университета Фейнберга обнаружили области мозга, ответственные за половую активность.
Главную роль в этом поведении играет фермент под названием ароматаза. Он занимается превращением тестостерона в эстроген, при этом о данной функции исследователи узнали недавно. Гены, кодирующие данный фермент, были обнаружены в разных органах и тканях человека.

Благодаря экспериментам на грызунах исследователи выяснили, что отключение данного гена снижало половую активность на 50%. Поэтому даже при большом количестве тестостерона сексуальное желание оставалось крайне низким. Новое открытие способно помочь в лечении половых расстройств, а также импотенции.



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