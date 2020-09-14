 

Ешь и играй: Компания Realme креативно приглашает на презентацию новой линейки Narzo 20

14.09.2020, 12:53, Разное

Новые модели смартфонов уже в ближайшее время намерена представить компания Realme. К приглашению на презентацию линейки Narzo 20 китайский производитель подошел креативно, решив предоставить потенциальным гостям мероприятия возможность есть и играть.
Новые модели продолжат линейку Narzo, аппараты с индексами 10 и 10A, напомним, были выведены на международный рынок в мае текущего года. Новая модификация «умного телефона» заявлена, как игровая с увеличенной мощностью. Поэтому официальный анонс, который запланирован на 21 сентября, организован с творческим подходом.

Пригласительные билеты корпорация разослала в комплекте с энергетическими батончиками и портативной игровой консолью. Причем на ней уже установлены игры, популярные еще в 1980-х годах. Например, среди ретро-приложений отмечаются Contra и Super Mario, бывшие в свое время хитами. Такой подход должен, по мнению руководства китайской корпорации, демонстрировать возможность долгой работы без подзарядки. Всего в линейке будет три аппарата, Narzo 20 и девайсы с индексом 20A и 20 Pro.

В опубликованных данных сообщается, что в двух вариациях производитель установил стандартный дактилоскопический датчиком на тыльной панели. В оригинальном же аппарате дактилоскоп установлен под дисплей. Также все три смартфона получат поддержку быстрой зарядки. Все остальные подробности будут известны уже на следующей неделе.



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