 

Мнение: Что я думаю про закон о самообороне.

14.09.2020, 12:50, Разное

Некий умный человек написал в комментах на “Пикабу”: “Превышение самообороны — вообще отдельная тема. Такая формулировка должна быть полностью исключена из нормативных актов. В законе (причём не только в УК, но и в Конституции) должна быть внесена норма следующего содержания: за все последствия совершенного преступления отвечает преступник и только преступник”. И я с ним полностью согласен. А то, блэт, ну это же днище идиотизма, что в России с законом о самообороне происходит! “Совершенно правильно её посадили, ведь насильник не имел намерения лишать её жизни, а она его убила вместо того, чтобы закрыть глаза и получать удовольствие!” А уж сажать тех, кто защищает своих детей от педофилов, как тот убивший извращенца боксёр, это уже не просто пробитое днище, а ещё стук снизу и верх маразма и ненависти к детям! Нет уж, напал на кого-то, так огребай по полной, а не беги тут же в ментовку заявление писать и не потирай злорадно руки, что ещё терпилу потом вместо тебя посадили! А уж за нападение на ребёнка так вообще готовься этому, что будет, как говорил наш пахан Кошмар и он же по совместительству мой бывший лучший друг, “это же кошмар на весь твой последний оставшийся день жизни”! Зато хоть поймёшь, если ещё будет чем, что дети, скотина, НЕПРИКОСНОВЕННЫ!
И хоть поменьше, может, будет мудачья, выставляющего защитников своей семьи ниибическими мегапреступниками и защищающими всякую сволочь. “Да Ганчар аццкий злодей, зачем он бедного несчастного нарика до смерти избил, ну хватал тот его дочь и хотел изнасиловать, но ачотакова?” Вот задолбало уже это стадо, честно!

Источник: Достало



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