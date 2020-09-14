Памфилова указала на беспрецедентный уровень хамства некоторых наблюдателей

14.09.2020, 12:48, Новости дня

Центризбирком зафиксировал беспрецедентный уровень хамства и агрессии со стороны ряда наблюдателей на выборах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Я не скажу, что было повсеместно [хамство], наоборот, я хочу выразить огромную благодарность подавляющему числу наблюдателей, которые добросовестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали законность проведения кампании. В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии», – передает ее слова ТАСС.

Ранее в МВД сообщили, что единый день голосования завершился без нарушений общественного порядка.

В Общественной палате по итогам мониторинга пришли к выводу, что выборы в рамках единого дня голосования прошли спокойно, сообщила глава палаты Лидия Михеева.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.