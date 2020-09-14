Никитин победил на выборах главы Тамбовской области
14.09.2020, 12:48, Новости дня
Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы региона с 79,41% голосов, сообщили в областном избиркоме.
«Александр Никитин, выдвинутый партией Единая Россия», после обработки 100% протоколов набрал 79,41% голосов», – передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах может стать убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет