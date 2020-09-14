Никитин победил на выборах главы Тамбовской области

14.09.2020, 12:48, Новости дня

Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы региона с 79,41% голосов, сообщили в областном избиркоме.

«Александр Никитин, выдвинутый партией Единая Россия», после обработки 100% протоколов набрал 79,41% голосов», – передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах может стать убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.