Суга избран главой ЛДП Японии и, вероятно, сменит Абэ на посту премьера

14.09.2020, 12:46, Новости дня

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, верный соратник уходящего в отставку премьер-министра Синдзо Абэ, одержал уверенную победу на выборах руководителя правящей партии в понедельник. Это проложило ему дорогу к тому, чтобы прийти на смену Абэ в должности главы правительства на этой неделе.

71-летний Суга, заявивший, что он сохранит ключевые элементы экономической и внешней политики Абэ, получил 377 из 534 голосов выборщиков или 535 возможных голосов. В выборах главы Либерально-демократической партии принимали участие члены партийной фракции в парламенте и представители ее 47 местных отделений.

Бывший министр обороны Сигэру Исиба получил 68 голосов, а экс-министр иностранных дел Фумио Кисида – 89 голосов. Суга практически наверняка будет избран премьер-министром в результате голосования в парламенте в среду, поскольку ЛДП обладает большинством в нижней палате. Он будет занимать должность лидера партии до конца срока Абэ, то есть до сентября 2021 года.

Абэ, который поставил рекорд продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии, сообщил в августе о предстоящем уходе в отставку по состоянию здоровья.

Суга отметил, что он продолжит фирменную стратегию Абэ, так называемую «Абэномику», отличительными особенностями которой являются сверхлиберальная монетарная политика, высокие расходы правительства и реформы. Одновременно правительство пыталось решить проблемы COVID-19 и падения экономики, а также справиться с долговременными вызовами, такими как старение населения и низкая рождаемость.

Для японских производителей сентябрь стал 14-м месяцем пессимизма подряд, свидетельствуют результаты опроса Reuters, что подчеркивает масштабы задач, с которыми предстоит столкнуться следующему лидеру.

Суге, который не обладает большим дипломатическим опытом, придется столкнуться с геополитическими вызовами, такими как налаживание отношений с победителем президентских выборов в США 3 ноября, а также поддержание баланса между агрессивностью Китая на море и двусторонней экономической взаимозависимостью.

Высказываются предположения, что Суга объявит досрочные выборы в нижнюю палату парламента уже в октябре, чтобы повысить шансы на избрание на пост главы партии на полноценный трехлетний срок в следующем году. Выборы в нижнюю палату должны быть проведены к концу октября 2021 года.

Сын владельца клубничной фермы с севера Японии, Суга начал заниматься политикой в качестве депутата местного совета. С 2012 года он занимал важный пост генерального секретаря кабинета, выступая в качестве основного рупора правительства, координируя политику и контролируя чиновников.

У него сложился имидж, скорее, закулисного деятеля, чем лидера на передовой, но его позиции в опросах выросли после того, как он заявил о желании стать преемником Абэ. Он получил поддержку большинства фракций ЛДП, опередив соперников, включая Исибу и Кисиду.