Посол США в Китае покинет свой пост

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14.09.2020, 12:46, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что посол США в Китае Терри Брэнстед покинет свой пост.

«Я выражаю благодарность послу Терри Брэнстеда за его более чем трехлетнюю службу американскому народу в качестве посла США в Китайской Народной Республике», – написал Помпео в Твиттере.

«Посол Брэнстед способствовал восстановлению баланса в американо-китайских отношениях, с тем чтобы они были ориентированы на результат, носили взаимный характер и были справедливыми», – добавил он.

Помпео не уточнил, почему дипломат уходит с этой работы. Ссылаясь на неназванный источник, телекомпания CNN сообщила, что Брэнстед, вероятно, покинет Пекин до президентских выборов в США в ноябре.



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