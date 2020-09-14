ВОЗ предрекает увеличение смертности в Европе в октябре-ноябре из-за COVID-19

14.09.2020, 12:45, Разное



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Как сообщает Agence France-Presse в Twitter, ВОЗ прогнозирует рост заболеваемости в осенние месяцы, что повлечет за собой рост числа смертельных случаев.

«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», – сообщил Клюге.

Также ВОЗ сообщила о рекордном о рекордном суточном приросте количества заболевших во всем мире — 307 930 новых случаев. Как передает The Guardian, эти данные побили печальный рекорд 6 сентября, когда прирост составил 306 857 человек. В тройке «лидеров» Индия, США и Бразилия. Число погибших в Индии и Америке превысило 1000 человек, Бразилия сообщила о 874 погибших.

По данным оперштаба, в РФ также наблюдается рост заболеваемости COVID-19 — за минувшие сутки в нашей стране выявлено 5 509 заболевших в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 388 (25,2%). Скончалось 57 человек. Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено более 1 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибло 18 635 человек.

По данным Роспотребнадзора, к настоящему моменту в РФ было проведено около 41 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 279 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 219 тыс. человек.