 

В Госдуме России предложили сажать за оскорбление властей Белоруссии

14.09.2020, 12:36, Разное

Член комитета Госдумы по информационной политике Олег Пивоваров внёс законопроект, в котором предлагается распространить действие ст. 319 Уголовный кодекс РФ и на представителей власти Белоруссии.

В новой редакции статьи понятие «представитель власти» будет изменено на «представитель власти Союзного государства». Соответствующий документ опубликован в электронной базе. Парламентарий считает, что «в непростой исторический период Россия должна оказать поддержку белорусским коллегам по Союзному государству».

– Невозможно смотреть, как всякие либералы, демократы, пораженцы и майданутые в открытую поливают грязью Александра Григорьевича и белорусское руководство. Мы не должны допускать такого, чтобы кто-то у нас здесь смел оскорблять наших коллег по Союзному государству. Я не вижу никакого разницы, когда кто-то оскорбляет власти Хабаровска или Могилёва, к примеру. Оскорбил? Будь добр, посиди в тюрьме, оплати штраф, подметай улицы. Зачем ты злоупотребляешь свободой слова? — сказал Олег Пивоваров.

Также депутат предложил Национальному собранию Белоруссии принять аналогичные поправки в УК Республики. Олег Пивоваров считает, что «в последнее время в Белоруссии активизировалось много критиков нашей государственности, нашего Союзного государства. Необходимо совместными усилиями заполнить имеющийся правовой пробел».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Мнение: Гомосексуализм как высшая стадия империализма?

03.07 / Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам

30.07 / Прилучный набросился на фанатку из-за слов о Карпович

04.07 / Профессор встревожил словами о долгосрочных последствиях коронавируса

12.09 / Игра в кости заключенных

30.07 / Медики назвали способы профилактики деменции с помощью продуктов питания

07.09 / В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Лукашенко

01.08 / Коронавирусом в России заразились более 845 тысяч человек

25.07 / Компания Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21

26.07 / Мнение: Особо выгодная сделка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска