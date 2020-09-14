В Госдуме России предложили сажать за оскорбление властей Белоруссии

14.09.2020, 12:36, Разное

Член комитета Госдумы по информационной политике Олег Пивоваров внёс законопроект, в котором предлагается распространить действие ст. 319 Уголовный кодекс РФ и на представителей власти Белоруссии.

В новой редакции статьи понятие «представитель власти» будет изменено на «представитель власти Союзного государства». Соответствующий документ опубликован в электронной базе. Парламентарий считает, что «в непростой исторический период Россия должна оказать поддержку белорусским коллегам по Союзному государству».

– Невозможно смотреть, как всякие либералы, демократы, пораженцы и майданутые в открытую поливают грязью Александра Григорьевича и белорусское руководство. Мы не должны допускать такого, чтобы кто-то у нас здесь смел оскорблять наших коллег по Союзному государству. Я не вижу никакого разницы, когда кто-то оскорбляет власти Хабаровска или Могилёва, к примеру. Оскорбил? Будь добр, посиди в тюрьме, оплати штраф, подметай улицы. Зачем ты злоупотребляешь свободой слова? — сказал Олег Пивоваров.

Также депутат предложил Национальному собранию Белоруссии принять аналогичные поправки в УК Республики. Олег Пивоваров считает, что «в последнее время в Белоруссии активизировалось много критиков нашей государственности, нашего Союзного государства. Необходимо совместными усилиями заполнить имеющийся правовой пробел».