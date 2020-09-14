 

Тихановская обратилась к Путину: Все договоры с Лукашенко не будут иметь законной силы

14.09.2020, 12:23, Разное

Бывший кандидат на пост главы республики заявила, что Александр Лукашенко является нелегитимным президентом. Признать его победу на выборах отказались не только большинство соотечественников, но и лидеры западных государств.

По словам оппозиционера, все договоры, которые примут Лукашенко и Путин в понедельник, не будут иметь законной силы. “Соглашения будут пересмотрены новой властью”, – цитирует Тихановскую телеграм-канал “Пул Первой”.

Ранее политик выступила против формирования в России резерва из силовиков для подавления протестов в Белоруссии. Тихановская заявила, что этот шаг угрожает суверенитету республики.

Отметим, что сразу после оглашения итогов выборов оппозиционер перебралась в Литву с детьми. Как сообщили соратники Светланы Тихановской, она приняла решение о переезде под давлением властей.

Правительство Литвы признало оппозиционера “избранным президентом Белоруссии”. Любые действия нелегитимного Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике назвали преступлением против народа.



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