 

НАБУ хочет минимизировать репутационный ущерб от провала “Роттердам плюс”

14.09.2020, 12:19, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) продолжает спекулировать на теме “Роттердам плюс”, чтобы минимизировать репутационные и имиджевые потери, которые бюро понесло за 3,5 года бесперспективного расследования этого дела. Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль в эфире телеканала “Украина 24”.

“Спекуляции до сих пор продолжаются. Непосредственно со стороны НАБУ, которое таким образом хочет реабилитировать свои репутационные и имиджевые потери. Бюро несет их вследствие того, что в течение 3,5 лет они не смогли получить доказательства незаконности этой формулы, что в принципе изначально было невозможным”, – сообщила адвокат.

По ее словам, именно поэтому НАБУ обжаловало решение прокуратуры о закрытии дела у вышестоящих прокуроров, а также с помощью экс-нардепа Виктора Чумака пытается оспорить решение в суде.

Сторона защиты ожидает, что прозрачное и объективное рассмотрение судом жалобы Чумака не растянется во времени, поскольку оснований для отмены решения САП не существует.

“Я уверена в том, что решение будет законным и объективным, поскольку Украина уже не может взять ретроспективный ракурс в вопросах ценообразования на энергетические ресурсы. Президент подписал меморандум с МВФ, который обозначает адекватную и аналогичную формулу в вопросах ценообразования на газ. Поэтому признание какой-либо незаконности в деле “Роттердам плюс” перечеркивает всю имиджевость, собственно говоря, политической карьеры действующей власти”, – добавила Дригваль.

28 августа САП сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле “Амстердам плюс”. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / «Единая Россия» набрала 64,64% голосов в заксобрании ЯНАО

11.09 / Силы ПВО СНГ «уничтожили» семь самолетов-нарушителей

13.07 / Business Insider – японцев шокировала вспышка коронавируса на военных базах США

20.08 / Власти Беларуси возбудили уголовное дело в связи с созданием Координационного совета

31.07 / Киев пригрозил подать на Тегеран в суд за сбитый Boeing

25.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

18.08 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

21.07 / Косачев сказал, чем удивляет британский доклад о «российском вмешательстве»

30.06 / Кондуктор высадила 12-летнюю школьницу на пустыре: у ребенка не сработал проездной

16.08 / Специалистам удалось исследовать механизм возникновения рака кожи по причине солнечных ожогов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска