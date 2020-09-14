 

Ученые рассказали о свойствах одуванчика, используемого в лекарственных и косметологических целях

14.09.2020, 12:17, Разное

Многие люди воспринимают одуванчик как сорняк, однако исследователи настаивают на том, что это растение обладает многими целебными свойствами. В различных странах его называют «желтым женьшенем» и используют в лекарственных и косметологических целях.
Есть даже целые плантации, которые намеренно засеваются одуванчиками. Из этого растения в домашних условиях можно сделать вино и варенье, салат и консервацию. Кроме этого, как утверждают специалисты, одуванчик способен заживлять раны и лечить болезни суставов, нормализует обмен веществ и выводит из организма токсины. «Желтый женьшень» полезен для нервной системы, богат различными минералами и витаминами. Растение способно улучшить цвет лица и выровнять поверхность кожи. Одуванчики используются при лечении анемии, при вздутии живота и запорах, заболеваниях кожи и гормональном дисбалансе.

Собирать листья и цветы растения следует весной и в начале лета, а корни лучше заготавливать в августе-сентябре или ранней весной. Многие варят из одуванчиков варенье, которое можно использовать как жаропонижающее средство. По вкусу оно очень напоминает мед, а готовится из 500 нераспустившихся соцветий. Их необходимо промыть и оставить на сутки в холодной воде, при этом, периодически ее меняя, чтобы ушла вся горечь. После этого все слить и добавить литр холодной воды, кипятить на протяжении десяти минут. Получившийся отвар следует процедить, а цветы отжать. Добавить килограмм сахара и сок двух лимонов. Варить варенье на медленном огне в течение часа, после чего остудить и разлить по банкам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Мнение: Пожар на УДК “Боном Ричард”

13.07 / По-Михайлкову: Сатанинский патент Билла Гейтса

20.07 / Не москвича заказывали? Получайте!

11.08 / Без изоляции и масок: немецкие ученые нашли простое средство защиты от коронавируса

29.06 / Странная история о зловещей японской телерекламе 1985 года

07.09 / Экономист назвал дополнительные выплаты безработным непродуманными

29.07 / Мнение: Что такое демократия-2

14.08 / Стихотворение Корнея Чуковского «Тараканище» запретили в Белоруссии

06.07 / Открытие Тадж-Махала отменили из-за COVID-19

08.07 / Глюк в Матрице во время прогулки с собакой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска