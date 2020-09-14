Ученые рассказали о свойствах одуванчика, используемого в лекарственных и косметологических целях

14.09.2020, 12:17, Разное

Многие люди воспринимают одуванчик как сорняк, однако исследователи настаивают на том, что это растение обладает многими целебными свойствами. В различных странах его называют «желтым женьшенем» и используют в лекарственных и косметологических целях.

Есть даже целые плантации, которые намеренно засеваются одуванчиками. Из этого растения в домашних условиях можно сделать вино и варенье, салат и консервацию. Кроме этого, как утверждают специалисты, одуванчик способен заживлять раны и лечить болезни суставов, нормализует обмен веществ и выводит из организма токсины. «Желтый женьшень» полезен для нервной системы, богат различными минералами и витаминами. Растение способно улучшить цвет лица и выровнять поверхность кожи. Одуванчики используются при лечении анемии, при вздутии живота и запорах, заболеваниях кожи и гормональном дисбалансе.

Собирать листья и цветы растения следует весной и в начале лета, а корни лучше заготавливать в августе-сентябре или ранней весной. Многие варят из одуванчиков варенье, которое можно использовать как жаропонижающее средство. По вкусу оно очень напоминает мед, а готовится из 500 нераспустившихся соцветий. Их необходимо промыть и оставить на сутки в холодной воде, при этом, периодически ее меняя, чтобы ушла вся горечь. После этого все слить и добавить литр холодной воды, кипятить на протяжении десяти минут. Получившийся отвар следует процедить, а цветы отжать. Добавить килограмм сахара и сок двух лимонов. Варить варенье на медленном огне в течение часа, после чего остудить и разлить по банкам.