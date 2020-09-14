Samsung представит на следующей неделе бюджетную версию смартфона Galaxy S20

14.09.2020, 12:17, Разное

Компания Samsung Electronics готовит обновленную версию одного из своих самых популярных гаджетов. Бюджетную модификацию смартфона Galaxy S20 представят на следующей неделе, во второй декаде сентября.

На полках магазинов девайс можно будет приобрести сначала только в Южной Корее. Далее Galaxy S20 поступит в продажу в других странах мира. 23 сентября корпорация проведет в режиме онлайн официальную презентацию аппарата, на которой расскажет о его особенностях и ценнике.

Удешевленный вариант флагманского смартфона получит, по аналогии с оригиналом флагмана, тройной модуль основной камеры на задней крышке корпуса. О параметрах ее датчиков, как и фронтального объектива пока нет данных. Диагональ экрана Galaxy S20 составляет 6,5 дюйма, кроме того, в нем реализована технология обновления изображения с частотой в 120 герц, что не так часто можно встретить у аппаратов подобного сегмента. Данных о поддержке стандартов пятого поколения мобильной связи компания не предоставила.

Сведения о типе и мощности процессора также станут известны после анонса, дополнять же чипсет будет 6-гигабайтная карта оперативной памяти. Для хранения разнообразного контента предусмотрено 128 гигабайт флеш-накопителя. Производитель назвал новинку Fan Edition, объясняя такой выбор тем, что смартфон бюджетной группы создан специально для заядлых поклонников продукции южнокорейского IT-гиганта. Ценник доступного устройства составит примерно от 675 до 760 долларов США.