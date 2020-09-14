 

Huawei оснастит смартфоны Mate 40 быстрой подзарядкой

14.09.2020, 12:17, Разное

Компания Huawei оснастит новые смартфоны Mate 40 возможностью быстрой зарядки. При этом ее мощность составит 66 Ватт, а емкость аккумулятора – от 4,3 до 5 тысяч мАч.
Информация о грядущем выпуске китайским IT-гигантом нового смартфона опубликована сразу на нескольких интернет-ресурсах. По данным блогеров, пишущих на технологическую тематику, официально Huawei представит новинку уже этой осенью. Традиционно на рынок выведут три варианта Mate 40, кроме основной модели поклонники бренда смогут приобрести аппараты с индексом Pro и Pro Plus. Также, согласно информации инсайдеров, ожидается выпуск специальной серии Mate 40 с названием Porsche Special Edition.

Главной особенностью девайсов называют возможность осуществлять быструю подзарядку через проводное устройство с мощностью в 66 Ватт. Также во всех моделях селфи-камеру производитель спрячет под дисплей. При этом экран получит 90-герцную частоту обновления изображений. Основная камера на тыльной стороне корпуса, как сообщают источники, получит несколько датчиков, в ней объективы и вспышка собраны в круглый модуль.

Вместительность аккумуляторной батареи в трех версиях составит 4300, 4600 и 5000 мА•ч. Также все три аппарата Huawei обеспечит фирменной оболочкой EMUI в вариациях 10.x и EMUI 11. Процессор аппарата Kirin собственной разработки компании с 5-нанометровой технологией дополнят 8- и 12-гигабайтными чипами оперативной памяти. Объем основной памяти для хранения контента составит в наиболее вместительной версии 512 гигабайт. О цене нового девайса с быстрой зарядкой информации пока нет.



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