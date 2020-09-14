Мнение: Письмо: “Решила попробовать тактику Золушки”

14.09.2020, 12:15, Разное

Письмо пока разберем, о тактике Золушки.

bokketo

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Благодарю вас за вашу работу и знания, которыми вы делитесь. Стараюсь следовать вашим советам, но получается очень медленно.

(Сейчас посмотрим, что за “советы” она имеет в виду)

Пишу вам в надежде на разбор. Писала вам до этого письмо, но оно не попало на него.

Если коротко, то письмо было об А, с которым я не так давно работаю сейчас , но с которым познакомилась благодаря общему другу, Б, пару лет назад и которого сама забанила без объяснения и выяснения отношений, потому что приревновала к другой.

Поняв, что не имею шагов в сторону А из-за того, что я его забанила и наличия у него девушки, сейчас пробую снижать его значимость для себя, и стараться расти в его глазах прежде всего как специалист. Извинилась перед ним ( он мой начальник), сказала, что была тогда глупой и надеюсь, что он не злится на меня. Помимо простого околорабочего разговора не вижу, как его заинтересовать и поэтому переключилась на работу и дружбу с остальным коллективом. Он ко мне добр и это уже хорошо.

(Скорее всего А. и не в курсе, что у автора был с ним роман и что она его забанила)

В то время как я стала работать с А , Б написал мне, увидев меня на СЗ и мы начали плотно общаться сейчас. Он похож на Онегина и КСЖ: Его ОЗ выше: хорошо зарабатывает в столице, но на карантине вернулся на полгода в родной городок, в трёх часах от моего города. Хочет жениться поскорее, так сразу мне и написал: хочет читать детям сказки. Я это на свой счёт не приняла. Были девушки, но заканчивались отношения плохо, он попал в депрессию и признался мне на то, что зависит от женщин сильнее, чем они от него.

До этого мы с ним переодически общались в интернете 3 года назад и один раз он увидел меня в кафе, пробегая мимо.

Тогда он просто написал сообщение про неожиданную встречу и рассказал про девушку, которая ему изменила, увидев старую переписку со мной. Это какие-то несоразмерным величины по вине, потому что он потом спрашивал у меня: я хотел узнать, насколько тепло мы общались?

(Она даже прибраться не может в своей шкатулочке, у нее там полный бардак и противоречащий друг другу мусор)

Тогда он предлагал встретиться перед переездом в столицу, но меня отморозило. Он уехал, общение сошло на нет. Вот снова он написал месяц назад.

Я не знала, как вести себя с ним, ведь они с А хорошие друзья. В итоге я согласилась встретиться в тот же день, но по времени мы не договорились. Я хотела чтобы друзья хотя бы немного ревновали меня друг к другу.

Встретились мы с Б через месяц, я его подогревала, как могла потому что решила попробовать тактику Золушки: комплименты, внимание и нежность, теплые слова, подстраивалась снизу, вкладывалась немного при встрече, говорила о том, как много для меня значит работа и свобода, хотела, чтобы образ мой запомнился и в мою сторону потихоньку устремилось его внимание, чтобы он чувствовал мою влюбленность.

(Золушки всегда подстраиваются снизу. Такой “совет” запомнила автор. Но одновременно говорила о своей свободе и независимости, чтобы набить себе цену щипцами)

Позвала на встречу, когда ему нужно было бы быть в городе перелётом. Он сказал, что это будет неудобно, и в итоге приехал раньше на неделю погулять со мной и встретиться с А. Подарила ему цветы на перроне, когда приехала встречать на вокзал. Кормила его, мы гуляли часов 5, пошел дождь и в итоге он сам меня поцеловал, хотя я хотела это сделать первой. Мы платили в кафе по очереди, я хотела, чтобы он почувствовал себя максимально комфортно. После встречи он посадил меня на такси, я поблагодарила его за вечер, переживала, чтобы он не простудился и пропала на сутки. Заранее предупредила за пару дней до этого, что взяла ещё один дополнительный сторонний проект по работе (что правда). Позже сказала, что работала все время, что не отвечала.

(Очень хитрая тактика. Вытащила насильно на встречу мужика, приставала, метала корм, а потом сделала вид, что сбежала с бала, хотя он и сам спрятался)

Динамика появилась, он спрашивал про мои амбиции. Я сказала о моей перспективе уехать в столицу работать, встать на ноги прежде, чем бросить все в своем городе. Он предложил поехать в Питер как-нибудь вместе, раз я там не была, я согласилась и сказала, что надо дождаться, когда его кот выздоровит, ему ещё месяц в гипсе ходить.

Все вроде хорошо, кроме моей ищейки. Ещё в начале общения увидела, что у него в отмеченных фото девушка. Она его целует и обнимает. Спросила есть ли у него кто-то, он тогда отрицал. После этого я начала активнее себя вести и строить тактику.

(Оказывается, она “строила тактику”, а не просто приставала к мужчине, который держит ее во френдзоне)

Сегодня, после того, как он вернулся в столицу спросила у него:

Я:А ты с девушкой живёшь?

Б:Нет, она в гости ходит.

Я:Аа, понятно)

Понятно, что ничего не понятно

Б:Вообще

Мне тоже

))

((

(Вроде он ей ответил. Но она не захочет уняться и будет его пытать)

Я:Я глянула в фото с тобой в инсте

Б:Да

Блин

Я:Я думала, то сестра

Вы так похожи

Б:Хах

Я 😀 но это не сестра, как я теперь понимаю

А она знает, что мы с тобой общаемся и познакомились?

Б:Нет

Я:Но тебе хочется и дальше так продолжать ? Общаться и с ней и со мной

Он не ответил, ушел спать.

(Надо было позвонить ему и сказать: “Подожди, ты не ответил на вопрос”. Золушки всегда так делают)

Понимаю, что пиковать я не могу, потому что не умею, не знаю, как себя вести.

По-хорошему надо было не спрашивать про нее, пока он сам не скажет, но я не выдержала.

Сейчас думаю просто дистанцироваться и ничего не писать ему, не отвечать некоторое время.

(Нет, автор. Если дистанцироваться, он просто не заметит. Надо пиковать. Только сначала где-то его поймать, он ведь все время сбегает)

Очень буду благодарна, если попаду на разбор ситуации. Была ли в чем-то верна моя тактика? И стоит ли мне пиковать?

(И ведь это не тролли. Они на полном серьезе считают свое решето тактикой, а свои щипцы пиками)

Сейчас хотела его поддержать с больным котом, рисовала для него смешные иллюстрации, чтобы потом напечатать мерч и подарить, но понимаю, что вложения уже неуместны.

(Ну как же? “Написать за ночь книгу о нас” и нарисовать в подарок картины – это лучшие вложения, обязательно надо ему подарить и лучше всего на холстах, в рамках. Люди так мечутся и переживают всегда, когда им приходит выбросить в мусор чью-то плохую картину в раме)

Спасибо за ваше внимание.