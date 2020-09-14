Пшенка – еда будущего?

14.09.2020, 12:16, Разное

Прокормить растущее население планеты, возможно, поможет просо. Богатый белками злак неприхотлив и претендует на звание идеальной культуры для изменчивого климата.

Просо входит в число великих злаков древности наряду с гречихой и киноа. Тем не менее на Западе у многих просо вызывает лишь одну ассоциацию: птичья еда. Действительно, в США и Европе его в основном пускают на корм животным. Но в ряде регионов Китая, Индии и Африки — и не только там — богатая белками культура, не требующая много воды для роста, является важным продуктом питания.

Этот злак с ореховым вкусом может помочь прокормить растущее население планеты.

– Посевы проса способны переносить засуху и сильнейшую жару, что делает его идеальной культурой для изменчивого климата, — говорит индийский агроном Хари Упадьяйя. – Помимо прочего этот злак быстро растет и устойчив к вредителям.

По словам Тима Ларсена, пресс-секретаря Объединения культиваторов проса штата Колорадо, этому крохотному сгустку энергии не хватает только рекламы.

– Я чувствую, что его время настает, — говорит Ларсен. – Вопреки всем сложностям внедрения новых продуктов в США, просу может помочь еще одно востребованное свойство: злак не содержит глютена.