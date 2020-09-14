 

Пшенка – еда будущего?

14.09.2020, 12:16, Разное

Прокормить растущее население планеты, возможно, поможет просо. Богатый белками злак неприхотлив и претендует на звание идеальной культуры для изменчивого климата.

Просо входит в число великих злаков древности наряду с гречихой и киноа. Тем не менее на Западе у многих просо вызывает лишь одну ассоциацию: птичья еда. Действительно, в США и Европе его в основном пускают на корм животным. Но в ряде регионов Китая, Индии и Африки — и не только там — богатая белками культура, не требующая много воды для роста, является важным продуктом питания.

Этот злак с ореховым вкусом может помочь прокормить растущее население планеты.

– Посевы проса способны переносить засуху и сильнейшую жару, что делает его идеальной культурой для изменчивого климата, — говорит индийский агроном Хари Упадьяйя. – Помимо прочего этот злак быстро растет и устойчив к вредителям.

По словам Тима Ларсена, пресс-секретаря Объединения культиваторов проса штата Колорадо, этому крохотному сгустку энергии не хватает только рекламы.

– Я чувствую, что его время настает, — говорит Ларсен. – Вопреки всем сложностям внедрения новых продуктов в США, просу может помочь еще одно востребованное свойство: злак не содержит глютена.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно

12.09 / Названы способные вызывать рак сладости

14.09 / Мнение: О гуманной России – шок и трепет

14.08 / Звезда сериала “Мажор” Александр Обласов показал снимки со свадьбы

14.07 / Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020

23.07 / Мнение: США против Кадырова

24.08 / Скандалы: «Торговля людьми, отмывание денег и связи с ОПГ»

08.08 / Икающий человек может быть носителем нового вида COVID-19

16.07 / Шепелев не пускал к больной раком Фриске ее подругу Ольгу Орлову

30.07 / Коллега Эллен Дедженерес раскрыл новые детали ее поведения: “Нельзя первым заговаривать с ней и смотреть ей в глаза”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска