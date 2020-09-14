Опубликованы внешний вид и цена нового недорогого флагманского смартфона Samsung

14.09.2020, 12:13, Разное

В Сети появилась информация о грядущем выходе нового устройства от южнокорейской Samsung. Внешний вид и цена недорогого флагманского смартфона, как считают эксперты, продиктованы конкуренцией с китайскими компаниями.

Согласно статистике рынка мобильных технологий, в последние года у Samsung отмечалась определенная тенденция выпуска и анонса новинок в сегменте флагманских смартфонов. В первые месяцы года выходил обновленный аппарат линейки Galaxy S, после чего в конце лета проходила презентация смартфонов серии Galaxy Note. В этом году корпорация презентовала Galaxy S10 с индексами Lite и Note Lite с топовыми характеристиками и невысокой стоимостью.

Сейчас же Samsung, по данным инсайдеров, готовит новый аппарат бюджетной группы. Смартфон может получить название Galaxy S20 FE, его особенностями станут плоский экран без закруглений и демократичный ценник. При этом в устройстве будет AMOLED-дисплей в 6,5 дюйма, в вырезе которого размещена фронтальная камера. Основная камера заключена в прямоугольный вертикальный блок на задней панели.

Частота обновления изображения экрана составит 120 герц, а мощность и быстродействие девайса обеспечит процессор Snapdragon 865. По некоторым данным, в одной из вариаций нового флагмана установят и фирменный Exynos 990, точные данный станут известны во время официального анонса. Стоимость новинки примерно 700 евро, в то время как оригинальный Samsung Galaxy S20 на момент старта релизов стоил около 900 евро.