Ученые из США назвали витамины, помогающие избежать второй волны коронавируса

14.09.2020, 12:13, Разное

Ученые из США, которые работают в Чикагском медицинском университете, назвали витамины, которые помогут избежать второй волны коронавируса. Речь идет о потреблении продуктов, содержащих витамины А, В, С и особенно D.

Согласно данным исследования, проведенного с привлечением 500 жителей США, люди, у которых в организме нехватка витамина D, в два раза чаще заболевали COVID-19. Этот элемент играет большую роль для иммунной системы человека, а его суточная норма от 2,5 до 5 мкг. При этом, получить сполна витамин D организм может только при условии, если есть достаточное ультрафиолетовое излучение. Как отметили диетологи, получить этот элемент можно и из пищевых источников, главными среди которых считаются грибы, рыба и морепродукты, яичные желтки, злаки, сыр и рыбий жир.

Эксперт Марина Аплетаева отметила, что не совсем согласна с зарубежными коллегами, которые делают ставку на витамин D. По ее словам, за качество иммунного ответа организма отвечают также группы А, В и С. Также специалист рекомендует добавить в осенний рацион продукты, содержащие цинк. Это вещество отвечает за метаболизм и необходимо для удачного протекания иммунных реакций. Цинк содержится в куриной мясе, нежирном сыре, миндале, фасоли, зеленом горошке и тыквенных семенах.