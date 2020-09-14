 

Сестра Ефремова рассказала о содержимом первой «передачки» в СИЗО

14.09.2020, 12:13, Разное

Осужденный Михаил Ефремов получил в СИЗО первую «передачку». О ее содержимом пояснила сестра актера Анастасия, саму посылку передал его друг Евгений Митта.
В месяц осужденным позволяют передавать 30 кг продуктов, пока что Михаил Ефремов получил посылку на 3 кг. По словам Анастасии, в первую «передачку» они положили чай, сахар, халву, колбасу и табак. При этом сбором первой посылки занимался Евгений Митта, поскольку он живет рядом с СИЗО, в котором сидит Михаил Ефремов.

Ранее отсидевший в тюрьме Владимир Долинский посоветовал Михаилу Ефремову в камере оставаться «порядочным мужчиной». На прошлой неделе актера признали виновным за пьяное вождение, повлекшее смерть человека, и отправили в колонию общего режима сроком на восемь лет.



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