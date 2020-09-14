 

Украина усилила границу с Белоруссией

14.09.2020, 12:08, Новости дня

Государственная пограничная служба Украины (Госпогранслужба) принимает усиленные меры безопасности на границе с Белоруссией, сообщила пресс-служба ведомства.

«Усиление охраны этого участка государственной границы осуществляется с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений «Дозор» и кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг на постоянной основе осуществляется силами пограничной авиации и беспилотных летательных аппаратов, на акватории границы дополнительно используются катера SAFE Boat 27», – передает ТАСС сообщение гопогранслужбы Украины.

Напомним, украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим при проезде через границу устроил скандал. Он не хотел позволять белорусским пограничникам провести осмотр багажника, как того требуют законы республики. В конечном итоге дипломат разрешил им провести осмотр и пригрозил «дипломатической войной».



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