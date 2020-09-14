Мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

14.09.2020, 12:08, Новости дня

В Петербурге мужчина пробрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры. По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии», – отметил представитель ведомства РИА «Новости».

Он добавил, что мужчине может потребоваться медицинская помощь.

По данным 78.ru, на крышу забрался сотрудник Александро-Невской лавры, он пролез туда еще ночью.